Calciomercato Roma, messaggi d'amore (con vista futuro) da Smalling

CALCIOMERCATO ROMA SMALLING / La Roma lo vorrebbe tenere, lui nella Capitale ed in giallorosso sta benissimo, ma il futuro è ancora tutto da decifrare.

Chrisè tornato ad incantare ed il, che lo ha ceduto in prestito al club romanista e ne controlla il cartellino, sarà un osso duro con cui trattare la conferma in rosa del centrale inglese. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Intanto, in una diretta su Instagram, Smalling torna a lanciare messaggi d'amore per la Roma e, soprattutto, i suoi tifosi: "L’amore che ho avuto da quando sono arrivato a Roma è pazzesco. Tanto amore, tanto affetto e questo sono sicuro che ti fa rendere meglio sul campo, come allo United. È fantastico stare qui e condividere la passione con loro. Le lezioni d'italiano? Io voglio sempre cercare di imparare qualcosa di nuovo e il mio obiettivo era di fare un'intervista in italiano prima della fine della stagione, ora vedremo cosa succederà. Continuerò ad imparare così da poter comunicare meglio con i fan". Magari anche la prossima stagione, si augurano i tifosi.