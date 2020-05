Calciomercato Juventus, svolta Rakitic: a soli 15 milioni

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC SIVIGLIA / Futuro tutto da scrivere per Ivan Rakitic. Il centrocampista croato non ha mai nascosto la volontà di proseguire la propria avventura in Spagna: se dovesse dire addio al Barcellona, il Siviglia sarebbe la sua prima scelta. Non è dello stesso parere però il club blaugrana, che dalla cessione del suo centrocampista vorrebbe monetizzare. Il contratto in scadenza nel 2021 rischia di mettere muro contro muro le parti.

Nel frattempo dalla Spagna arrivaNO novità legate agli andalusi: secondo 'Estadio Deportivo', il Siviglia non sarebbe in grado di sostenere economicamente l'acquisto del centrocampista.

Troppo alti i costi, sia del contratto che del cartellino (un totale di circa). Il Barcellona vuole cedere il suo calciatore per monetizzare e Rakitic, con il Siviglia sempre più defilato, potrebbe decidere di rivedere i propri piani, accettando magari il corteggiamento dei club italiani., che lo hanno cercato in passato, potrebbero dunque approfittare di questa situazione. Il Barcellona è pronto a cedere il giocatore per circa

