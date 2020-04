CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA GRIEZMANN VIDAL - Il calciomercato è fatto, com'è noto, di richieste e proposte. Alcune, a volte, sono delle vere e provocazioni, come quella circolata nei giorni scorsi in chiave Juventus sullo scambio Cristiano Ronaldo-Arthur. Dello stesso tenore appare l'ultima indiscrezione che circola su Lautaro Martinez. Il 22enne attaccante dell'Inter è da tempo nel mirino del Barcellona, che lo ritiene il sostituto ideale di Luis Suarez. I catalani, però, non vorrebbero pagare la clausola rescissoria, pari a 111 milioni di euro, preferendo inserire nell'eventuale affare alcune contropartite di gradimento dell'allenatore nerazzurro Antonio Conte. In primis, Arturo Vidal, già cercato con insistenza nel gennaio scorso. Gli altri nomi che circolano sono quelli di Arthur, accostato anche alla Juventus, Semedo e Alana.

Ma l'ultima richiesta, riportata da 'Sport' che cita 'Sport Mediaset', se fosse confermata, avrebbe del clamoroso.

Calciomercato Inter, richiesta esagerata al Barcellona per Lautaro Martinez

Stando, infatti, a quest'ultima indiscrezione che circola, l'Inter avrebbe chiesto al Barcellona per Lautaro Martinez90 milioni di euro, più il cartellino di Arturo Vidal e il prestito di Antoine Griezmann, già nel recente passato accostato al club di Suning. Una richiesta che sarebbe stata ritenuta inaccettabile dalla società presieduta da Bartomeu. Il mercato è ancora lungo, ancora di più se non si dovesse tornare a giocare i rispettivi campionati e le coppe europee, e tanto ci sarà da discutere tra le due dirigenze per cercare un accordo che soddisfi tutte le parti in causa. Ad oggi, l'accordo appare molto lontano, soprattutto a queste condizioni. Ma, come detto, c'è ancora tanto tempo per arrivare alla eventuale fumata bianca.

