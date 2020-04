CALCIOMERCATO JUVENTUS ARTHUR / Arthur è finito nel mirino della Juventus, ma la sua volontà è sempre la stessa: trionfare nel Barcellona. Come anticipato da Calciomercato.it, il brasiliano non ha alcuna intenzione di ascoltare offerte che lo allontanino dal 'Camp Nou' e questa mattina, dopo giorni di indiscrezioni e prime pagine che lo riguardavano, ha deciso di uscire allo scoperto e chiarire ulteriormente la sua posizione: "Le indiscrezioni ci sono sempre, ma la mia idea è chiarissima, l'unica opzione che mi interessa è restare al Barcellona, di questo sono sicuro e tranquillo. Sto bene qui e sono grato al club e allo staff tecnico per la sua fiducia.

Proprio questo è un altro motivo per essere totalmente certo che il mio unico desiderio è continuare". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il centrocampista ha aggiunto: "Il presunto interesse di grandi club è sempre un elogio e un segnale positivo, ma la mia mente pensa solo a giocare qui tanti anni". Arthur conclude con una dichiarazione d'amore ai catalani: "Il Barça è la squadra nella quale ho sempre voluto giocare, voglio essere un azulgrana tanto tempo e al di sopra di qualsiasi altra questione. Sto sempre meglio qui, ogni giorno di più: nella squadra, nel club e nella città, della quale adoro la gente e la cultura. Sento forte il sostegno dei tifosi. Sono concentrato al 100% sul mio lavoro e sul ritorno in campo, quando sarà possibile, perché ho tanta voglia di continuare a crescere qui e di lottare per vincere altri titoli".