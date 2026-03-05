Convocazione Vlahovic, clamorosa decisione della Juve: le ultime

Altra novità per quanto riguarda il recupero di Dusan Vlahovic: ecco la decisione della Juve in vista delle prossime gare.
A pochi giorni dalla gara interna contro il Pisa, in casa Juventus i riflettori sono puntati su Dusan Vlahovic che si appresta a tornare in campo dopo l’intervento chirurgico di inizio dicembre. L’attaccante serbo sta bruciando le tappe per aiutare i suoi compagni di squadra in questo rush finale, ma lo staff medico non vuole correre rischi,
Secondo quanto riferito in queste ore dal giornalista di ‘Sky Sport’, Giovanni Guardalà, al momento l’ipotesi più concreta sarebbe quella di una convocazione di Vlahovic soltanto per la gara contro l’Udinese, in programma il prossimo 14 marzo.
🏃 #Juventus – Anche questa mattina Dusan #Vlahovic ha lavorato parzialmente con la squadra: il bomber serbo punta alla convocazione per la trasferta di Udine. Regolarmente in gruppo #Gatti, che ha smaltito la contusione post Roma 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/JQoruXN2bA
— Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 5, 2026
Niente Pisa, dunque, per il 26enne originario di Belgrado che intanto ragiona anche sul suo futuro: la Juve spinge per un rinnovo del contratto a cifre dimezzate (ingaggio da 6 milioni di euro all’anno rispetto ai 12 attuali), resta solo da capire quale sarà la decisione definitiva dell’ex centravanti della Fiorentina. Come si concluderà secondo voi questa vicenda? Vlahovic continuerà a indossare la casacca bianconera o cambierà squadra al termine della stagione in corso?