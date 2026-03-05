Atalanta
Convocazione Vlahovic, clamorosa decisione della Juve: le ultime

Altra novità per quanto riguarda il recupero di Dusan Vlahovic: ecco la decisione della Juve in vista delle prossime gare. 

A pochi giorni dalla gara interna contro il Pisa, in casa Juventus i riflettori sono puntati su Dusan Vlahovic che si appresta a tornare in campo dopo l’intervento chirurgico di inizio dicembre. L’attaccante serbo sta bruciando le tappe per aiutare i suoi compagni di squadra in questo rush finale, ma lo staff medico non vuole correre rischi,

Vlahovic a colloquio con Spalletti
Secondo quanto riferito in queste ore dal giornalista di ‘Sky Sport’, Giovanni Guardalà, al momento l’ipotesi più concreta sarebbe quella di una convocazione di Vlahovic soltanto per la gara contro l’Udinese, in programma il prossimo 14 marzo.

Niente Pisa, dunque, per il 26enne originario di Belgrado che intanto ragiona anche sul suo futuro: la Juve spinge per un rinnovo del contratto a cifre dimezzate (ingaggio da 6 milioni di euro all’anno rispetto ai 12 attuali), resta solo da capire quale sarà la decisione definitiva dell’ex centravanti della Fiorentina. Come si concluderà secondo voi questa vicenda? Vlahovic continuerà a indossare la casacca bianconera o cambierà squadra al termine della stagione in corso?

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

2 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

5 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

6 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

7 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

