Affondo per Bastoni: “Accordo col Barcellona, ecco quando si può chiudere”

Dalla Spagna: “I contatti ufficiali con l’Inter potrebbero iniziare a breve”
In Spagna aumenta la fiducia per la chiusura dell’operazione Bastoni. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Sport’, il club blaugrana “ha raggiunto un accordo” con il difensore che Ausilio non ha dichiarato incedibile, ‘invitando’ Laporta e soci a contattarlo direttamente per aprire eventualmente una trattativa.
L’accordo di massima tra il classe ’99 e il Barça sarebbe su base quinquennale. I catalani gli garantirebbero un ingaggio da 7 milioni di euro netti più bonus, più ovviamente di quanto guadagna attualmente in nerazzurro: ovvero circa 5,5 milioni a stagione bonus esclusi.
Secondo la stessa fonte, “i contatti ufficiali tra i due club potrebbero iniziare a breve, in un’operazione che il Barcellona spera di concludere prima dell’inizio dei Mondiali“.
Il Barça proverà a inserire almeno una contropartita per abbassare la richiesta dell’Inter, che è sui 70/80 milioni. ‘Sport’ infatti scrive che “permangono divergenze finanziarie sulla valutazione del giocatore, sebbene tutte le parti stiano cercando una intesa”.
Per il ‘Mundo Deportivo’ Bastoni è pronto a uscire allo scoperto, chiedendo ufficialmente la cessione per agevolare la chiusura dell’affare. Al momento, tuttavia, non risulta che l’abbia fatto. Ma una cosa è certa: il Barcellona è per lui una tentazione sempre più forte, nonché l’unica opzione in caso di addio all’Inter.