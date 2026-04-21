PAGELLE e TABELLINO Inter-Como 3-2: Calhanoglu la ribalta da solo, Martinez provvidenziale. Van der Brempt annienta Dimarco, Zielinski presuntuoso

Voti, Top e Flop del ritorno delle semifinali di Coppa Italia
L’Inter rimonta il Como di Fabregas anche in Coppa Italia. Da 0-2 a 3-2 con la doppietta di un super Calhanoglu, che a due dal novantesimo serve anche l’assist a Sucic per il gol che manda la squadra di Chivu in finale.
Le Pagelle di Inter-Como
INTER
TOP: Calhanoglu 8 – Due gol e un assist. L’ha praticamente ribaltata da solo. Giocatore insostituibile per questa Inter che Chivu, giustamente, vuole tenersi stretto.
FLOP: Zielinski 4 – Troppo sicuro di sé e combina pasticci, vedi l’azione del due a zero Como. Un regalo al giocatore (Nico Paz) che più poteva far male all’Inter. E infatti…
- Martinez 7
- Akanji 6,5
- Acerbi 5 / Dal 73′ Bisseck 6
- C.Augusto 6
- Luis Henrique 5,5 / Dall’84’ Dumfries s.v.
- Barella 6,5
- Calhanoglu 7
- Zielinski 4 / Dal 59′ Sucic 7,5
- Dimarco 4,5 / Dal 59′ Diouf 7
- Bonny 5 / Dal 73′ Pio Esposito 6,5
- Thuram 6,5
- All.Chivu 7
COMO
TOP: Van der Brempt 7,5 – Si parla poco di lui. Stasera è sembrato un Lichtsteiner coi piedi non buoni, di più. Annienta Dimarco e serve a Baturina l’assist per l’uno a zero.
FLOP: Valle 5,5 – Sfrutta pochissimo la leggerezza di Luis Henrique in fase difensiva.
- Butez 6
- Ramon 5,5
- Diego Carlos 6 / Dal 91′ Morata s.v.
- Kempf 6
- Van der Brempt 7,5 / Dal 79′ Smalcic s.v.
- Perrone 6,5
- Da Cunha 7 / Dal 70′ Caqueret 5,5
- Valle 5,5
- Nico Paz 7
- Baturina 7 / Dal 79′ Rodriguez s.v.
- Douvikas 6,5 / Dal 71′ Diao 5,5
- All.Fabregas 6,5
Arbitro: Sozza 6
Coppa Italia, il tabellino di Inter-Como
INTER-COMO 3-2
Marcatori: 31′ Baturina, 48′ Da Cunha, 68′ e 85′ Calhanoglu, 88′ Sucic
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi (73′ Bisseck), C.Augusto; Luis Henrique (84′ Dumfries), Barella, Calhanoglu, Zielinski (59′ Sucic), Dimarco (59′ Diouf); Bonny (73′ Pio Esposito), Thuram. All.: Chivu
COMO (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos (91′ Morata), Kempf; Van der Brempt (79′ Smalcic), Perrone, Da Cunha (70′ Caqueret), Valle; Nico Paz, Baturina (79′ Rodriguez); Douvikas (71′ Diao). All.: Fabregas
ARBITRO: Sozza di Seregno
AMMONITI: Perrone
NOTE: 1′ di recupero nel primo tempo, 6′ nel secondo. 80.018 spettatori al Meazza