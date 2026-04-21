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PAGELLE e TABELLINO Inter-Como 3-2: Calhanoglu la ribalta da solo, Martinez provvidenziale. Van der Brempt annienta Dimarco, Zielinski presuntuoso

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Voti, Top e Flop del ritorno delle semifinali di Coppa Italia

L’Inter rimonta il Como di Fabregas anche in Coppa Italia. Da 0-2 a 3-2 con la doppietta di un super Calhanoglu, che a due dal novantesimo serve anche l’assist a Sucic per il gol che manda la squadra di Chivu in finale.

Grafiche pagelle Inter-Como
Voti, top e flop: le pagelle di Inter-Como – Calciomercato.it

Le Pagelle di Inter-Como

INTER

TOP: Calhanoglu 8 – Due gol e un assist. L’ha praticamente ribaltata da solo. Giocatore insostituibile per questa Inter che Chivu, giustamente, vuole tenersi stretto.

FLOP: Zielinski 4 – Troppo sicuro di sé e combina pasticci, vedi l’azione del due a zero Como. Un regalo al giocatore (Nico Paz) che più poteva far male all’Inter. E infatti…

  • Martinez 7
  • Akanji 6,5
  • Acerbi 5 / Dal 73′ Bisseck 6
  • C.Augusto 6
  • Luis Henrique 5,5 / Dall’84’ Dumfries s.v.
  • Barella 6,5
  • Calhanoglu 7
  • Zielinski 4 / Dal 59′ Sucic 7,5
  • Dimarco 4,5 / Dal 59′ Diouf 7
  • Bonny 5 / Dal 73′ Pio Esposito 6,5
  • Thuram 6,5
  • All.Chivu 7

COMO

TOP: Van der Brempt 7,5 – Si parla poco di lui. Stasera è sembrato un Lichtsteiner coi piedi non buoni, di più. Annienta Dimarco e serve a Baturina l’assist per l’uno a zero.

FLOP: Valle 5,5 – Sfrutta pochissimo la leggerezza di Luis Henrique in fase difensiva.

  • Butez 6
  • Ramon 5,5
  • Diego Carlos 6 / Dal 91′ Morata s.v.
  • Kempf 6
  • Van der Brempt 7,5 / Dal 79′ Smalcic s.v.
  • Perrone 6,5
  • Da Cunha 7 / Dal 70′ Caqueret 5,5
  • Valle 5,5
  • Nico Paz 7
  • Baturina 7 / Dal 79′ Rodriguez s.v.
  • Douvikas 6,5 / Dal 71′ Diao 5,5
  • All.Fabregas 6,5

Arbitro: Sozza 6

Coppa Italia, il tabellino di Inter-Como

INTER-COMO 3-2
Marcatori: 31′ Baturina, 48′ Da Cunha, 68′ e 85′ Calhanoglu, 88′ Sucic

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi (73′ Bisseck), C.Augusto; Luis Henrique (84′ Dumfries), Barella, Calhanoglu, Zielinski (59′ Sucic), Dimarco (59′ Diouf); Bonny (73′ Pio Esposito), Thuram. All.: Chivu

COMO (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos (91′ Morata), Kempf; Van der Brempt (79′ Smalcic), Perrone, Da Cunha (70′ Caqueret), Valle; Nico Paz, Baturina (79′ Rodriguez); Douvikas (71′ Diao). All.: Fabregas

ARBITRO: Sozza di Seregno
AMMONITI: Perrone
NOTE: 1′ di recupero nel primo tempo, 6′ nel secondo. 80.018 spettatori al Meazza

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