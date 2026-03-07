Atalanta
Il Milan piomba su Muharemovic, un colpo che può far felice la Juve | CM

Il Milan è alla ricerca di difensori in vista della prossima stagione con i rossoneri che hanno messo nel mirino Tarik Muharemovic, centrale del Sassuolo che sta facendo molto bene con il Sassuolo.

Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic piace al Milan per la prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it

Difensore classe 2003, è un punto fermo della formazione di Fabio Grosso e della nazionale bosniaca, avendo attirato le attenzioni di diversi club in vista della prossima stagione.

Sulle sue tracce, già a gennaio, c’è stata l’Inter, che aveva valutato il suo acquisto nel caso in cui fosse partito Stefan De Vrij che aveva trovato poco spazio nella prima parte di stagione agli ordini di Cristian Chivu. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il difensore sarebbe un profilo molto gradito a Massimiliano Allegri che avrebbe fatto il suo nome a Igli Tare.

Un acquisto non semplice per i rossoneri considerato il fatto che il Sassuolo lo valuta circa 30 milioni di euro e che il giocatore è finito nel mirino di alcuni club di Premier League. Nel caso in cui il Milan decidesse di acquistare il centrale potrebbe far felice anche la Juventus che detiene il 50% sulla prossima rivendita del difensore.

/7
1565

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

3 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

4 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

5 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

6 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

7 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

