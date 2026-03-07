Atalanta
Milan-Inter, Chivu fa scattare l’allarme Thuram: “Oggi non si è allenato”

Foto dell'autore

Le condizioni del francese alla vigilia del derby valevole per la 28esima giornata di Serie A

Thuram out nel derby? Nella conferenza stampa di vigilia della sfida col Milan, Cristian Chivu esce allo scoperto sulle condizioni dell’attaccante francese.

Thuram prima di una partita dell'Inter
Milan-Inter, Chivu fa scattare l'allarme Thuram: "Oggi non si è allenato"

Ha un po’ di febbre e non è riuscito a fare l’allenamento di oggi – ha rivelato il tecnico interista – Speriamo domani sia al cento per cento e si possa mettere a disposizione”. L’assenza di Thuram sarebbe pesante, considerato che Chivu dovrà già fare a meno di Lautaro Martinez e Bonny è appena rientrato dal problema al polpaccio accusato sabato scorso contro il Genoa.

Thuram dovrebbe comunque farcela, anche se la certezza si avrà solo domattina o nelle ore davvero a ridosso della stracittadina. In caso di forfait del classe ’97, Chivu potrebbe riproporre il modulo a una sola punta – il 3-5-1-1 – utilizzato in Coppa Italia col Como con risultati però molto modesti.

Qualora Thuram recuperasse, l’Inter scenderebbe in campo con il consueto 3-5-2. Davanti il partner del figlio d’arte sarebbe Pio Esposito, oggi elogiato da Chivu: “Sta facendo una stagione impressionante per la sua bravura individuale e per la cultura del lavoro che ha. Nonostante la giovane età, è bravissimo nelle sponde, nel giocare in area e nell’aiutare la squadra a salire”.

