La mossa di Chivu con Thuram KO: come cambia l’Inter per il derby

L’attaccante francese tiene sulle spine l’allenatore nerazzurro: coperta cortissima nel reparto offensivo, le soluzioni per la stracittadina col Milan

“Thuram ha qualche linea di febbre. Oggi non si è allenato e speriamo di recuperarlo”. Cristian Chivu lancia l’allarme alla vigilia del derby della ‘Madonnina’ contro il Milan, valido per la 28° giornata del campionato di Serie A.

L’Inter ha la possibilità di giocarsi il primo match-point scudetto e con una vittoria porterebbero a +13 il distacco dai cugini rossoneri a dieci gare dal termine. Chivu però potrebbe ritrovarsi con la coperta cortissima e senza la ‘Thu-La’ in attacco, considerando l’assenza già di capitan Lautaro Martinez. Anche Bonny non è al meglio della condizione dopo l’affaticamento muscolare accusato in settimana, così l’unico certo del posto in avanti è il baby Pio Esposito.

Milan-Inter, Thuram tiene sulle spine Chivu: la probabile formazione

Nelle prossime ore si capirà se Marcus Thuram riuscirà a smaltire l’attacco influenzale e a rientrare nella lista dei convocati, con l’ultima sgambata di domani mattina ad Appiano Gentile che sarà decisiva per valutare le condizioni dell’attaccante francese. Il figlio d’arte sta attraversando un momento complicato e nelle ultimare 13 partite ha segnato soltanto un gol.

Senza Thuram, Chivu sarà costretto a cambiare modulo e confermare lo schieramento visto a Como in Coppa Italia: Frattesi potrebbe agire così tra le linee dietro ad Esposito, ma occhio pure alle ipotesi Mkhitaryan e Zielinski da sottopunta. Per il resto non ci saranno novità nell’undici interista, con Calhanoglu pronto a riprendersi le chiavi in cabina di regia anche in campionato.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-1-1): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Frattesi (Thuram); Esposito