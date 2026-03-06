Atalanta
Inter, Chivu sorride per il derby: le ultime su Bonny e la scelta in attacco

Chivu e l’Inter preparano ad Appiano Gentile la stracittadina contro il Milan: gli aggiornamenti dopo l’allenamento di questa mattina

Arrivano buone notizie per Cristian Chivu a meno due dal derby della ‘Madonnina’ contro il Milan. Ange-Yoan Bonny si è infatti allenato regolarmente con la squadra e tornerà disponibile per la stracittadina di domenica sera al ‘Meazza’.

Inter, Bonny torna per il Milan
Chivu ritrova Bonny (Ansa) – Calciomercato.it

L’attaccante francese dell’Inter aveva accusato un affaticamento muscolare la scorsa settimana con il Genoa, costringendolo al cambio nella ripresa. L’ex Parma aveva saltato la trasferta di Coppa Italia col Como e questa mattina è rientrato in gruppo una volta smaltito il fastidio alla coscia. Tutti a disposizione di Chivu nella seduta odierna, ad eccezione di capitan Lautaro Martinez che prosegue nel lavoro personalizzato.

Inter, torna Bonny col Milan: le mosse di Chivu

Chivu quindi ritrova Bonny per il derby contro il Milan, con il tecnico atteso in conferenza stampa domani alla vigilia alle 14.15 nella sala conferenze di Appiano Gentile.

Dopo l’emergenza in attacco nella gara di Como, l’allenatore nerazzurro avrà una preziosa alternativa nel reparto offensivo dietro alla coppia formata da Thuram ed Esposito. Chivu si affiderà a loro due dal 1’ vista anche l’assenza di Lautaro, con il figlio d’arte alla ricerca del gol perduto. In mediana riecco Calhanoglu in campionato insieme a Barella e Zielinski, mentre sulla destra Dumfries non è ancora al meglio della condizione per una maglia da titolare (ci sarà Luis Henrique).

Sulla sinistra ovviamente tornerà Dimarco dopo la panchina in Coppa Italia, mentre in difesa davanti a Sommer spazio al terzetto Bisseck-Akanji-Bastoni.

