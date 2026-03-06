Il canadese è uno dei grandi flop dello scorso calciomercato estivo bianconero

Il matrimonio tra David e la Juve è già agli sgoccioli. Arrivato a zero l’estate scorsa, il canadese ha profondamente deluso le attese. Siamo quasi in zona Openda, l’altro grande flop (il secondo di Comolli…) che i bianconeri proveranno a sbolognare nel prossimo calciomercato.

Openda costerà qualcosa come 45 milioni di euro tra prestito e riscatto, mentre David è perlomeno costato zero, commissioni e ingaggio (6 milioni netti) esclusi. Più semplice, quindi, piazzare l’ex Lille, anche perché sembra avere ancora un discreto mercato in Premier League.

Proprio l’Inghilterra è ad oggi la destinazione più probabile del classe 2000. ‘TEAMTalk’ parla di interesse e, soprattutto, di contatti già avviati con l’Aston Villa, club in questi anni dimostratosi ‘amico’ di quello bianconero.

David sarebbe un profilo particolarmente apprezzato da Unai Emery, l’allenatore dei ‘Villans’ in piena corsa per un posto in Champions League. Altri club inglesi, dal Tottenham al Nottingham Forest passando per il Leeds, potrebbero muoversi per il 26enne nato di Brooklyn, con la Juve pronta a cederlo anche per una cifra sui 15 milioni di euro. Nel caso, tutta plusvalenza.

La partenza di David sarà comunque legata all’arrivo di un altro attaccante, al di là del fatto che ora un certo Vlahovic è più vicino al rinnovo che all’addio.