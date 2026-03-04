Atalanta
Vlahovic fa sorridere la Juventus: “Sono tornato”. Come cambia l’attacco

Foto dell'autore

La Juve e Spalletti riabbracciano il centravanti serbo dopo oltre tre mesi: le mosse del tecnico per il mal d’attacco dei bianconeri

Tutto secondo le previsioni alla Continassa. Dusan Vlahovic è tornato in gruppo alla ripresa degli allenamenti, dopo il pirotecnico 3-3 della Juventus in casa della Roma nell’ultima giornata di campionato.

Juventus, Vlahovic torna in campo
Dusan Vlahovic, classe 2000 (Ansa) – Calciomercato.it

Dopo oltre tre mesi, il centravanti serbo è rientrato con il resto della squadra seppur in maniera parziale: prima il lavoro agli ordini di Spalletti, mentre successivamente ha continuato con esercizi personalizzati. “Sono tornato”, ha postato su social Vlahovic dopo l’allenamento tra tanti sorrisi e il bentornato dei compagni.

Juventus, ormai ci siamo: Vlahovic vicino al rientro in campo

Si avvicina quindi a grandi passi il ritorno in campo dell’ex Fiorentina, fermo dallo scorso novembre dopo la grave lesione alla coscia sinistra rimediata nel match contro il Cagliari. 

Vlahovic a colloquio con Spalletti
Spalletti e Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it

Difficilmente Vlahovic sarà disponibile nella prossima gara col Pisa, mentre più realisticamente è probabile che venga convocato per la successiva trasferta del 14 marzo contro l’Udinese. Il bomber classe 2000 rivede la luce in fondo al tunnel, fuori dal campo invece si gioca la partita sul futuro con la Juve per il rinnovo di contratto. Spalletti sorride, ritrovando Vlahovic per la volata finale nella rincorsa a un piazzamento alla prossima Champions League. 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da DV9 (@vlahovicdusan)

In attesa che il serbo ritrovi minutaggio e condizione e con David che non dà garanzie, l’allenatore bianconero valuta nuove soluzioni per risolvere il mal d’attacco. Boga scalpita per una maglia da titolare dopo l’ottimo impatto dell’Olimpico, con Spalletti che studia una formula senza centravanti di ruolo e con Yildiz falso nueve in vista del match di sabato. 

