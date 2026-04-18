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PAGELLE e TABELLINO Napoli-Lazio 0-2: Sarri, che scherzo a Conte! Gila monumentale, flop De Bruyne

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Voti, top e flop della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona, valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A

La Lazio si conferma una bestia nera per il Napoli. I biancocelesti, che ottengono la quarta vittoria consecutiva al Maradona, fermano la corsa degli azzurri. La sfida, valevole come anticipo della trentatreesima giornata di campionato, si è chiusa con il successo dei biancocelesti per 2-0 grazie ai gol di Cancellieri e Basic.

Gli azzurri, ormai distanti dall’Inter (ieri vittoriosa contro il Cagliari) puntano ormai solo a conservare la seconda posizione in classifica. I biancocelesti guadagnano convinzione e fiducia in vista della sfida di mercoledì contro l’Atalanta, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si ripartirà dal due a due della gara d’andata. Per Sarri, che ha ormai da tempo mollato qualsiasi velleità relative al campionato, si tratta dell’ultimo obiettivo stagionale.

PAGELLE E TABELLINO Napoli-Lazio: Sarri, che scherzo a Conte! – calciomercato.it – Ansa Foto

La Lazio parte forte e dopo sei minuti sblocca il risultato, grazie ad un tap-in di Cancellieri su assist di Taylor. Gli uomini di Sarri giocano una gara perfetta: attenti in difesa e letali in ripartenza: Zaccagni fallisce un rigore (respinto da Milinkovic Savic) procurato da un ottimo Noslin, poi nella ripresa arriva il raddoppio di Basic. Gli uomini di Conte chiudono senza neanche un tiro in porta.

Napoli – Lazio, top e flop

NAPOLI

Top

Milinkovic Savic: Se il Napoli ha limitato i danni, il merito è tutto il suo: attento su Cancellieri e Noslin, respinge il calcio di rigore di Zaccagni, tenendo il risultato in bilico: incolpevole sui gol biancocelesti.

Flop

De Bruyne 5: Gioca 45′ commettendo tanti errori. Manda in curva un tiro dal limite, sbaglia un paio di controlli che innescano le ripartenze della Lazio. Una delle sue partite peggiori.

LE PAGELLE

Milinkovic-Savic 7; Beukema 5, Buongiorno 5, Olivera 5; Politano 5,5 (72′ Mazzocchi), Lobotka 5,5 (63′ Giovane 5,5), Anguissa 5 (46′ Elmas 5,5), Spinazzola 5,5 (63′ Gutierrez 5,5); McTominay 6, De Bruyne 5 (46′ Alisson Santos 6); Hojlund 5.

LAZIO 

Top

Noslin: Dopo 33 gare, forse Maurizio Sarri ha capito che un centravanti ce l’ha sempre avuto. Spalanca la strada a Cancellieri in occasione del primo gol facendo il movimento da punta centrale, viene incontro e gioca con costrutto diversi palloni, sventagliando con precisione a destra (per Cancellieri) e a sinistra (per Zaccagni), si procura un calcio di rigore, e da il via all’azione del raddoppio.

Cancellieri: Dagli errori, evidentemente, si impara. A Firenze non era stato lesto a seguire la discesa di Taylor e si è fatto anticipare da un difensore viola. Oggi, dopo sei minuti, legge perfettamente l’azione e chiude sul primo palo, realizzando il gol del vantaggio. Sfiora il raddoppio, calciando con il mancino dal limite dell’area di rigore.

Gila: Monumentale: sontuoso su Hojlund, ruba palloni in quantità industriale e riparte con forza. E’ mancato tantissimo alla difesa biancoceleste.

Flop

Zaccagni: Per carità, non è né il primo e probabilmente non sarà l’ultimo a farsi respingere un rigore da Milinkovic Savic; ma l’errore (al 30′ del primo tempo e con la Lazio avanti 1-0) è grave. Come il mancato tap in da sottomisura, o come il non aver servito Basic vanificando un contropiede quattro contro tre.

LE PAGELLE

Motta 6,5; Lazzari 6,5, Romagnoli 7, Gila 7,5 (61′ Provstgaard 6,5), Tavares 6,5; Basic 6,5 (71′ Dele-Bashiru 6), Cataldi 6,5 (61′ Patric 6,5), Taylor 7; Cancellieri 7,5, Noslin 7,5, Zaccagni 5,5 (61′ Dia 6).

Napoli – Lazio, il tabellino

Il tabellino di Napoli – Lazio, gara valevole per la trentatreesima giornata di campionato

NAPOLI – LAZIO 0-1  

MARCATORI: 6′ Cancellieri (L),. 57′ Basic (L)

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano (72′ Mazzocchi), Lobotka (63′ Giovane), Anguissa (46′ Elmas), Spinazzola (63′ Gutierrez); McTominay, De Bruyne (46′ Alisson Santos); Hojlund. All. Conte.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Gila (61′ Provstgaard), Tavares; Basic (71′ Dele-Bashiru), Cataldi (61′ Patric), Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni (61′ Dia). All. Sarri.

ARBITRO: Zufferli

AMMONITI: Lobotka (N), Cataldi (L), Taylor (L)

ESPULSI: –

967

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