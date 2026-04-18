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Pagelle Roma-Atalanta 1-1, i voti della sfida: frenata nella rincorsa Champions per i giallorossi

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Finisce 1-1 Roma-Atalanta, un risultato che, di fatto, non fa felice nessuna delle due squadre che rallentano nella rincorsa di un piazzamento in Europa. 

Gian Piero Gasperini
I voti di Roma-Atalanta (Ansa Foto) – calciomercato.it

Le reti arrivano entrambe nella prima parte di gara con i bergamaschi che passano in vantaggio grazie al gol di Krstovic, ma è Hermoso nel finale della prima frazione a regalare il pari ai padroni di casa.

La Roma non riesce ad approfittare del passo falso del Como a Sassuolo raggiungendo solamente i lariani in classifica, mentre l’Atalanta fallisce la possibilità di avvicinarsi ai giallorossi. Una partita fondamentale per la classifica di entrambe le squadre sarà quella tra Juventus e Bologna con i bianconeri che potrebbero fare un passo importante verso la qualificazione alla Champions League, mentre i rossoblu potrebbero accorciare sull’Atalanta.

Andiamo a vedere i voti della sfida dell’Olimpico.

Voti Roma-Atalanta 1-1, Carnesecchi migliore in campo

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6,5; Mancini 6 (60′ Ghilardi 6), Ndicka 6, Hermoso 7; Celik 6, Cristante 6, El Aynaoui 5,5 (60′ Pisilli 6), Rensch 6,5 (77′ Tsimikas sv); Soulé 6 (71′ Vaz 6), El Sharaawy 6 (60′ Venturino 6); Malen 6. Allenatore Gasperini.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Scalvini 6 (46′ Kossounou 6), Djimsiti 5,5, Kolasinac 6 (46′ Ahanor 6); Bellanova 6 (54′ Bernasconi 6), De Roon 6, Ederson 6 (80′ Pasalic sv), Zappacosta 6; De Ketelaere 6 (46′ Zalewski 6), Raspadori 6; Krstovic 7. Allenatore Palladino.
MARCATORI: Krstovic, Hermoso
AMMONITI: Ederson, Pisilli, Djimsiti

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