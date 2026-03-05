Atalanta
Bremer, scelta definitiva in vista del Pisa: è ufficiale

C’è la scelta definitiva su Gleison Bremer: ecco il comunicato ufficiale diramato poco fa dalla compagine bianconera. 

La Juve si appresta ad affrontare il Pisa in uno dei match più attesi del 28esimo turno di Serie A: i bianconeri devono assolutamente vincere se vogliono lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. Proprio contro la compagine toscana, il difensore Bremer riceverà un importante riconoscimento.

Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sul sito della Juventus: “Il premio da MVP di febbraio, votato su Juventus.com, è stato conquistato da Gleison Bremer! Il difensore brasiliano ha aperto il mese di febbraio nel migliore dei mondi, realizzando una doppietta (la prima della sua carriera in bianconero) in trasferta nella larga vittoria contro il Parma; prima gara all’interno di settimane complicate per la Juventus – piene di sfide ravvicinate e di primissimo livello, con Bremer poi costretto anche a fermarsi per qualche giorno causa infortunio, che ne ha ridotto soltanto in parte l’impatto sul rendimento della squadra nel mese di febbraio. Bremer è dunque l’EA Sports MVP of the Month: premio che riceverà prima del match casalingo, in programma all’Allianz Stadium sabato 7 marzo alle ore 20:45 contro il Pisa. Complimenti Gleison!”.

