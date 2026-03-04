Juventus, riecco Milik: “Grato per essere tornato in campo”

Arkadiusz Milik è ad un passo dal ritorno in campo. Dopo un vero e proprio calvario che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco durante le ultime stagioni, il centravanti polacco è pronto a mettersi a disposizione di Luciano Spalletti.

Centravanti classe 1994, Milik potrebbe tornare nella lista dei convocati di Luciano Spalletti già in occasione della partita contro il Pisa in programma sabato sera o, al più tardi, contro l’Udinese in occasione della sfida della prossima settimana.

Difficile che Milik sia pronto a giocare dal primo minuto a stretto giro di posta, ma l’ex Napoli potrebbe rappresentare un’alternativa di livello per la Juventus in questo finale di stagione con la squadra a caccia della qualificazione in Champions League e alle prese con difficoltà offensive.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arek Milik (@arekmilik)

Questo quanto scritto da Milik su Instagram, postando le immagini del ritorno in campo dopo l’ennesimo infortunio che ne ha frenato la carriera: “A volte il percorso è più difficile, ma è proprio in quei momenti che impari ad apprezzare di più ciò che hai. Gli allenamenti con la squadra, i momenti con la mia famiglia e la possibilità di fare ciò che amo. Sono grato per le persone che ho intorno e per essere tornato in campo. Grazie anche per tutti gli auguri di compleanno e per il vostro supporto”.