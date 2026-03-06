Atalanta
Zhegrova-Juve, tutto già finito: spunta il nome del nuovo club

Nuove conferme sull’addio a fine stagione di Zhegrova: ecco dove potrebbe trasferirsi l’esterno della Juventus. 

L’errore contro il Galatasaray nella gara di ritorno degli spareggi di Champions League sul risultato di 3-0 a favore della Juve è ancora impresso nella mente di tutti e sarà davvero difficile dimenticarlo. Edon Zhegrova nell’ultimo periodo ha fatto vedere ottime cose quando è entrato in campo, ma sulla valutazione del suo rendimento pesa tremendamente quanto visto contro la squadra di Osimhen. Un errore imperdonabile, che molto probabilmente è costato l’eliminazione alla squadra di Spalletti.

Ora sono in tanti a chiedersi quale sarà il futuro dell’esterno kosovaro con cittadinanza albanese che potrebbe salutare Torino al termine di questa stagione. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un interesse concreto da parte dell’Everton e adesso arrivano nuove conferme: secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset’, la dirigenza dei Toffees sarebbe pronta a farci concretamente avanti per portare Zhegrova in Inghilterra l’anno prossimo.

L’ex Lille non ha disputato una grande stagione fin qui alla Juventus anche per via dei problemi di pubalgia di cui soffre da tempo e un suo trasferimento in Inghilterra appare al momento l’ipotesi più concreta.

