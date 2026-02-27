Delusione Zhegrova, cessione imminente per il kosovaro: la destinazione | CM

Edon Zhegrova ha deluso e adesso la Juventus è pronta a cederlo in estate: ecco le ultimissime sul kosovaro.

Sembrava aver cambiato la gara con il suo ingresso in campo e con la sua velocità ha creato tante difficoltà alla difesa del Galatasaray, ma Edon Zhegrova ha fallito un’occasione d’oro che poteva valere il 4-0 e il suo errore pesa come un macigno. La Juventus e i tifosi sono delusi dal rendimento dell’esterno kosovaro che, dunque, potrebbe cambiare aria al termine della stagione in corso.

La destinazione più probabile rimane la Premier League. Secondo alcune informazioni in possesso della redazione di ‘Calciomercato.it’, l’Everton sarebbe pronto a tornare alla caricare in estate per portarlo in Inghilterra. I Toffees avevano provato a prenderlo già nella sessione invernale di calciomercato, ma alla fine l’affare è sfumato a poche ore dal gong: ora le possibilità di una sua cessione aumentano sensibilmente, soprattutto dopo il clamoroso errore di ieri che poteva regalare alla Juve la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Zhegrova-Juve, il matrimonio è dunque giunto al capolinea a pochissimi mesi dal suo arrivo in Italia.