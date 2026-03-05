Il classe ’99 nerazzurro è un pallino di Luciano Spalletti

L’Inter che ha giocato col Como è stata quasi interamente bocciata. Se ne sono salvati giusto due-tre, da Darmian ad Acerbi passando per Josep Martinez. Un 6 alla fine se l’è guadagnato pure Diouf, ancora una volta schierato fuori ruolo. Il francese è emerso un po’ nella ripresa. Il resto tutti insufficienti, a cominciare da Davide Frattesi. Il classe ’99 ha sprecato l’ennesima occasione.

Sui social è pieno di commenti negativi su Frattesi, ma anche sullo stesso Diouf. Tantissimi interisti lo considerano ormai un ex nerazzurro, uno da cedere nel prossimo calciomercato estivo. E non sarà semplice, visto che viene da una stagione del tutto anonima nonchè condizionata da diversi guai fisici.

Qualche tifoso lo utilizzerebbe come pedina di scambio, con la Roma per esempio (Kone piace sempre a Chivu…) ma pure con la Juve: “Frattesi più 5 milioni per Di Gregorio”, scrive uno. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

In estate bisogna cercare assolutamente di vendere Frattesi e Diouf e sostituirli con giocatori più funzionali. Deve essere il primo pensiero di quell’incapace di Ausilio. — Il Val (@IlVal_79) March 3, 2026

#ComoInter Frattesi assolutamente inadeguato. Ti lamenti che giochi poco e quando ti fanno giocare dal primo fai queste prestazioni? Un paio di domande io me le farei… — Andrea (@andreagasp77) March 3, 2026

Frattesi tre palloni in 90 minuti “” il nulla cosmico” — Fabiuzz64 (@fabiuzz64) March 3, 2026

Anche questa partita ti fa capire che gente come Frattesi e Diouf deve sparire in estate — Fabrizio (@AlbertoOst85619) March 3, 2026

Frattesi difficile da cedere cash. Bisognerebbe sondare il terreno per qualche scambio, magari con la Roma… — The_real_slim_Scenda 🇵🇸🇺🇦 (@scenda78) March 3, 2026

Che sport pratica Davide Frattesi?

Qualsiasi esso sia, e’ la cosa più lontana che esista dal giuoco del calcio. #ComoInter — Studio Legale Suma – Biasin (@OaktreeOut1908) March 3, 2026

Frattesi e Diouf non sono da Inter e non lo saranno mai. Su Sucic ho speranze perché tecnicamente e tatticamente il giocatore c’è — _flxvio_ (@_flxvio_) March 3, 2026

Frattesi + 5 mil per Di Gregorio da fare ieri. Poi spero sta volta si prenda davvero una quinta punta — checcoTI (@TiChecco) March 3, 2026

Frattesi saluterà l’Inter in estate: Premier in pole

I prossimi tre mesi saranno molto probabilmente gli ultimi di Frattesi in maglia nerazzurra. L’ex Sassuolo vuole andare via per tornare a giocare con continuità. Roma e Juve sono possibili destinazioni, con tutte le difficoltà del caso, anche se la favorita rimane la Premier League alla quale è stato molto vicino nella finestra di gennaio. La valutazione dell’Inter è sui 30 milioni.