Un affare clamoroso tra Inter e Juve: “Frattesi più 5 milioni”

Il classe ’99 nerazzurro è un pallino di Luciano Spalletti

L’Inter che ha giocato col Como è stata quasi interamente bocciata. Se ne sono salvati giusto due-tre, da Darmian ad Acerbi passando per Josep Martinez. Un 6 alla fine se l’è guadagnato pure Diouf, ancora una volta schierato fuori ruolo. Il francese è emerso un po’ nella ripresa. Il resto tutti insufficienti, a cominciare da Davide Frattesi. Il classe ’99 ha sprecato l’ennesima occasione.

Frattesi disperato durante una partita dell'Inter
Un affare clamoroso tra Inter e Juve: "Frattesi più 5 milioni" (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Sui social è pieno di commenti negativi su Frattesi, ma anche sullo stesso Diouf. Tantissimi interisti lo considerano ormai un ex nerazzurro, uno da cedere nel prossimo calciomercato estivo. E non sarà semplice, visto che viene da una stagione del tutto anonima nonchè condizionata da diversi guai fisici.

Qualche tifoso lo utilizzerebbe come pedina di scambio, con la Roma per esempio (Kone piace sempre a Chivu…) ma pure con la Juve: “Frattesi più 5 milioni per Di Gregorio”, scrive uno. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Frattesi saluterà l’Inter in estate: Premier in pole

I prossimi tre mesi saranno molto probabilmente gli ultimi di Frattesi in maglia nerazzurra. L’ex Sassuolo vuole andare via per tornare a giocare con continuità. Roma e Juve sono possibili destinazioni, con tutte le difficoltà del caso, anche se la favorita rimane la Premier League alla quale è stato molto vicino nella finestra di gennaio. La valutazione dell’Inter è sui 30 milioni.

