Milan e Juventus su Alaba, derby italiano per il difensore del Real Madrid a zero | CM

Foto dell'autore

David Alaba è pronto a cambiare maglia in vista della prossima stagione con il difensore austriaco che è in scadenza di contratto con il Real Madrid.

David Alaba
Alaba potrebbe arrivare in Italia a zero (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’ex calciatore del Bayern Monaco non rinnoverà il contratto con le merengues e sarà destinato a cambiare maglia in vista del prossimo campionato. Diversi club stanno pensando al suo acquisto e tra questi ci sarebbero anche Juventus e Milan.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it sia la Juventus che il Milan starebbero seguendo con interesse l’evolversi della situazione con Alaba che, complice una condizione fisica non ottimale, non è sceso in campo in molte occasioni in questa stagione. A giugno il calciatore compirà 34 anni e potrebbe rappresentare un colpo di esperienza e qualità per le difese di tutte le squadre d’Europa.

In Italia sono Juventus e Milan le squadre che stanno osservando maggiormente la situazione, pronte a mettere sul piatto un’offerta biennale al calciatore anche se andranno verificate le sue condizioni fisiche. Non manca di certo la concorrenza con diverse società di Premier League che stanno valutando di portare il calciatore a costo zero in Inghilterra in vista della prossima estate.

