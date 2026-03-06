Juventus, Spalletti e la battuta sul rinnovo: “Nello stesso condominio con Comolli e Chiellini”

Domani la Juve ospiterà il Pisa nell’anticipo di campionato, ma tiene sempre banco il futuro in panchina del tecnico

Tra campo e rinnovo, Luciano Spalletti è sempre più al centro della Juventus. La ‘remuntada’ contro la Roma ha ridato fiato e speranza alla ‘Vecchia Signora’ nella corsa Champions, obiettivo fondamentale per avere maggiore margine di manovra la prossima estate in sede di mercato.

Spalletti vuole una Juve competitiva per lottare per lo scudetto l’anno prossimo, ma intanto c’è un piazzamento tra le prime quattro da conquistare in campionato. Con il Pisa non si può sbagliare e come nelle previsioni è ancora presto per rivedere Dusan Vlahovic tra i convocati, con il serbo che probabilmente tornerà disponibile contro l’Udinese: “Punta Udine, domani niente”, le parole del mister di Certaldo sul numero nove in conferenza stampa.

👀 #Juventus – #Spalletti sul rinnovo: “Ne abbiamo già parlato col club e siamo lì a 5 metri. La porta resta aperta, andrò ad abitare anche nello stesso condominio di #Comolli e #Chiellini per parlare più volte. Non conta un contratto da esibire ma far bene” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/MppoSzhwMF — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 6, 2026

Spalletti non dà indizi però sull’undici che scenderà in campo all’Allianz Stadium: “Gatti ha recuperato ed è a disposizione. Se torna Di Gregorio in porta? Sia lui che Perin lì ho visti bene in allenamento. La formazione comunque la do domani”.

Spalletti pre Juve-Pisa: “Vlahovic con l’Udinese, Koopmeiners è forte”

Intanto continua la telenovela sul futuro dell’allenatore toscano, con la dirigenza della Juventus intenzionata a dare continuità in panchina con la conferma dell’ex Ct azzurro: “Del mio contratto se n’è già parlato con la società e siamo lì a 5 metri. La porta è aperta, andrò ad abitare anche nello stesso condominio di Comolli e Chiellini per parlare più volte – sorride Spalletti – Non conta un contratto da esibire ma far bene. Comunque ne continueremo a parlare in tutta tranquillità e senza stress”.

Un segnale sul rinnovo del tecnico arriva anche dal prolungamento di un alfiere della Juve spallettiana come McKennie: “È forte, fortissimo. Ha una gran testa, scocca e motore per quello che fa vedere in campo. Inoltre, la società la pensa come me sull’uomo McKennie”.

Infine Spalletti elogia Koopmeiners, aprendo a una possibile permanenza dell’olandese il cui futuro sotto la Mole è in bilico: “Mi dispiace non avergli dato più spazio, anche perché quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene. È un giocatore forte, che sa stare in una squadra forte. Deve continuare così e poi alla fine si tireranno le somme”.