Addio Juve, c’è l’accordo con l’Atletico Madrid: affare tra i 30 e i 40 milioni

Pessime notizie per la Juventus a poche ore dalla sfida contro il Pisa: duro colpo per i bianconeri in ottica mercato. 

Durissimo colpo per la Juventus a poche ore dall’anticipo della ventottesima giornata di Serie A contro il Pisa, in programma sabato sera. La notizia di certo non positiva arriva infatti dal mercato, dove rischia di sfumare definitivamente un grande obiettivo dei bianconeri in vista della stagione 2026/2027, ma procediamo con ordine.

Ederson in azione con l'Atalanta
La Juve è da tempo sulle tracce di Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, meglio noto come Ederson, centrocampista dell’Atalanta e della nazionale brasiliana classe ’99 ma il futuro del calciatore sarà quasi sicuramente targato Liga: lo riferisce in queste ore ‘Tuttomercatoweb’, secondo cui lo stesso Ederson avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con l’Atletico Madrid.

Adesso c’è da trovare l’accordo economico tra Colchoneros e nerazzurri ma, salvo clamorosi colpi di scena, Ederson sarà il primo rinforzo del club allenato da Simeone: una mazzata devastante per la Vecchia Signora, che sarà costretta a virare su altri profili per rinforzare la propria mediana.

