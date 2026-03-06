Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Altro che Juve o Inter, Carnesecchi se ne va all’estero: 40 milioni

Foto dell'autore

Alle spalle di Donnarumma c’è lui: cosa ci ha insegnato la vicenda Lookman

Carnesecchi piace a tutti. In particolare alla Juve, che ha già avviato i contatti con l’Atalanta, e all’Inter sempre a caccia del dopo Sommer. In cima alle preferenze dei nerazzurri, almeno per il momento, c’è però Vicario in uscita dal Tottenham. Per i bianconeri, invece, il portiere della ‘Dea’ rappresenta l’opzione numero uno per rimpiazzare un Di Gregorio in piena crisi.

Carnesecchi in conferenza stampa
Altro che Juve o Inter, Carnesecchi se ne va all’estero: 40 milioni (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il problema per la Juve, idem per l’Inter è la stessa Atalanta. Lo abbiamo visto, capito definitivamente con Lookman: i Percassi non fanno sconti e i loro assi preferiscono venderli all’estero, considerando le big di Serie A delle dirette concorrenti. Lo è sicuramente la Juve, almeno quest’anno, per un obiettivo Champions tornato possibile con l’avvento di Palladino.

La valutazione di Carnesecchi tocca quantomeno i 40 milioni di euro. E voliamo bassi, dato il rendimento del classe 2000 anche in questa stagione. Alle spalle di Donnarumma, con riferimento solo agli italiani, c’è proprio il 29 nerazzurro ambito, non a caso, anche da diverse big europee.

Anche Bayern e Chelsea su Carnesecchi

‘Transferfeed’ cita il Tottenham, ma soprattutto Bayern Monaco e Chelsea. I tedeschi si stanno muovendo per la pesante eredità di Neuer, mentre i ‘Blues’ sono tornati a caccia di un grande portiere dopo che Maignan ha rinnovato il contratto col Milan.

Bayern e Chelsea, come lo stesso Tottenham (se evita la retrocessione e cede Vicario) hanno i mezzi economici per arrivare a un accordo con l’Atalanta anche per una cifra superiore ai 40 milioni.

/7
1553

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

2 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

3 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

4 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

5 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

6 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

7 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie