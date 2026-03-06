Alle spalle di Donnarumma c’è lui: cosa ci ha insegnato la vicenda Lookman

Carnesecchi piace a tutti. In particolare alla Juve, che ha già avviato i contatti con l’Atalanta, e all’Inter sempre a caccia del dopo Sommer. In cima alle preferenze dei nerazzurri, almeno per il momento, c’è però Vicario in uscita dal Tottenham. Per i bianconeri, invece, il portiere della ‘Dea’ rappresenta l’opzione numero uno per rimpiazzare un Di Gregorio in piena crisi.

Il problema per la Juve, idem per l’Inter è la stessa Atalanta. Lo abbiamo visto, capito definitivamente con Lookman: i Percassi non fanno sconti e i loro assi preferiscono venderli all’estero, considerando le big di Serie A delle dirette concorrenti. Lo è sicuramente la Juve, almeno quest’anno, per un obiettivo Champions tornato possibile con l’avvento di Palladino.

La valutazione di Carnesecchi tocca quantomeno i 40 milioni di euro. E voliamo bassi, dato il rendimento del classe 2000 anche in questa stagione. Alle spalle di Donnarumma, con riferimento solo agli italiani, c’è proprio il 29 nerazzurro ambito, non a caso, anche da diverse big europee.

Anche Bayern e Chelsea su Carnesecchi

‘Transferfeed’ cita il Tottenham, ma soprattutto Bayern Monaco e Chelsea. I tedeschi si stanno muovendo per la pesante eredità di Neuer, mentre i ‘Blues’ sono tornati a caccia di un grande portiere dopo che Maignan ha rinnovato il contratto col Milan.

Bayern e Chelsea, come lo stesso Tottenham (se evita la retrocessione e cede Vicario) hanno i mezzi economici per arrivare a un accordo con l’Atalanta anche per una cifra superiore ai 40 milioni.