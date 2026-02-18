Carnesecchi-Juve, si tratta: all’Atalanta una contropartita e soldi | CM

La Juve è alla ricerca di un nuovo portiere che possa prendere il posto di Di Gregorio: il prescelto è Carnesecchi.

Dopo il grave errore contro l’Inter in occasione dell’autogol di Cambiaso, anche ieri sera Michele Di Gregorio non è sembrato perfetto nel match perso dalla Juventus sul campo del Galatasaray. Il 28enne milanese sembra il lontano parente del super portiere apprezzato qualche anno fa a Monza e adesso in casa bianconera si interrogano sul suo futuro.

La dirigenza di corso Galileo Ferraris è intenzionata a prendere un nuovo numero 1 e il prescelto in tal senso è Marco Carnesecchi, classe 2000 di proprietà dell’Atalanta. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, i dialoghi tra i due club sarebbero già iniziati: la Juve offrirebbe Gatti più soldi in cambio del 25enne originario di Rimini, mentre la Dea chiederebbe Fabio Miretti come contropartita tecnica più cash.

Se ne riparlerà ancora nei prossimi mesi anche perché da qui a giugno manca parecchio, ma la Juve ha ormai preso la decisione definitiva: Di Gregorio ha deluso fin qui le aspettative e, dunque, si cercherà un sostituto. Sarà alla fine proprio Carnesecchi il nuovo numero 1 della Vecchia Signora? Lo scopriremo molto presto…