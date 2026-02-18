Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Carnesecchi-Juve, si tratta: all’Atalanta una contropartita e soldi | CM

Foto dell'autore
e

La Juve è alla ricerca di un nuovo portiere che possa prendere il posto di Di Gregorio: il prescelto è Carnesecchi.

Dopo il grave errore contro l’Inter in occasione dell’autogol di Cambiaso, anche ieri sera Michele Di Gregorio non è sembrato perfetto nel match perso dalla Juventus sul campo del Galatasaray. Il 28enne milanese sembra il lontano parente del super portiere apprezzato qualche anno fa a Monza e adesso in casa bianconera si interrogano sul suo futuro.

Miretti, le ultime sul futuro alla Juve
Miretti (Ansa) – Calciomercato.it

La dirigenza di corso Galileo Ferraris è intenzionata a prendere un nuovo numero 1 e il prescelto in tal senso è Marco Carnesecchi, classe 2000 di proprietà dell’Atalanta. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, i dialoghi tra i due club sarebbero già iniziati: la Juve offrirebbe Gatti più soldi in cambio del 25enne originario di Rimini, mentre la Dea chiederebbe Fabio Miretti come contropartita tecnica più cash.

Se ne riparlerà ancora nei prossimi mesi anche perché da qui a giugno manca parecchio, ma la Juve ha ormai preso la decisione definitiva: Di Gregorio ha deluso fin qui le aspettative e, dunque, si cercherà un sostituto. Sarà alla fine proprio Carnesecchi il nuovo numero 1 della Vecchia Signora? Lo scopriremo molto presto…

/7
711

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

2 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

3 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

5 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

6 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

7 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 15%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie