La Juve prende un nuovo esterno offensivo: 20 milioni di euro

La Juve si appresta a intervenire in maniera importante sul mercato: ecco le ultime che arrivano da Torino. 

La Juve è pronta a rinforzarsi ulteriormente in vista della prossima stagione. La rosa a disposizione di Spalletti ha mostrato enormi lacune quest’anno in diversi ruoli e il primo rinforzo potrebbe riguardare il reparto offensivo: piace infatti un profilo che sta facendo vedere cose importantissime all’estero, ma vediamo di chi si tratta.

Comolli prima di una partita della Juve
Comolli (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sportmediaset’, alcuni emissari bianconeri avrebbero infatti messo gli occhi su Kerim Alajbegovic, esterno offensivo classe 2007 che si sta mettendo in mostra con la maglia del Salisburgo. Il calciatore in estate farà ritorno al Bayer Leverkusen (vanta un diritto di recompra), ma a Torino vogliono provare a piazza quello che sarebbe un super colpo vista l’età e la qualità del ragazzo.

Alajbegovic ha una valutazione di mercato compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata della Vecchia Signora: Comolli proverà ad accelerare per portarlo in bianconero o virerà su altri profili?

