Di Gregorio cambia maglia in Serie A per 11 milioni: la destinazione

Cambia di colpo il futuro di Michele Di Gregorio: ecco dove potrebbe trasferirsi in estate il portiere della Juventus. 

In casa Juve si inizia a pianificare il futuro, anche se il calciomercato dipenderà dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League. Sabato a Torino arriva il Pisa e i bianconeri sono chiamati a conquistare assolutamente l’intera posta in palio per non perdere ulteriore terreno in classifica da Roma e Como.

Di Gregorio (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Uno dei principali indiziati a lasciare la Juve in estate è sicuramente Michele Di Gregorio, che ha deluso fin qui le aspettative con diversi errori tra campionato e Champions. Secondo quanto riferito in queste ore da ‘Tuttomercatoweb’, l’ex Monza sarebbe finito adesso nel mirino di Fiorentina, Como, Atalanta e Bologna.

La Juve conta di venderlo per circa 10-11 milioni di euro, grazie ai quali eviterebbe una pesante minusvalenza a bilancio. Da qui a giugno tutto può ancora succedere e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma una cosa appare certa: l’avventura di Di Gregorio alla Juve sembra essere arrivata al capolinea a due anni esatti dal suo approdo in bianconero.

/7
1546

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

2 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

3 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

4 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

7 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

