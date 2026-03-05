Di Gregorio cambia maglia in Serie A per 11 milioni: la destinazione

Cambia di colpo il futuro di Michele Di Gregorio: ecco dove potrebbe trasferirsi in estate il portiere della Juventus.

In casa Juve si inizia a pianificare il futuro, anche se il calciomercato dipenderà dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League. Sabato a Torino arriva il Pisa e i bianconeri sono chiamati a conquistare assolutamente l’intera posta in palio per non perdere ulteriore terreno in classifica da Roma e Como.

Uno dei principali indiziati a lasciare la Juve in estate è sicuramente Michele Di Gregorio, che ha deluso fin qui le aspettative con diversi errori tra campionato e Champions. Secondo quanto riferito in queste ore da ‘Tuttomercatoweb’, l’ex Monza sarebbe finito adesso nel mirino di Fiorentina, Como, Atalanta e Bologna.

La Juve conta di venderlo per circa 10-11 milioni di euro, grazie ai quali eviterebbe una pesante minusvalenza a bilancio. Da qui a giugno tutto può ancora succedere e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma una cosa appare certa: l’avventura di Di Gregorio alla Juve sembra essere arrivata al capolinea a due anni esatti dal suo approdo in bianconero.