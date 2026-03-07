Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, Spalletti fa fuori un big: le ultimissime in vista del Pisa

Foto dell'autore

Le ultimissime in vista della gara di questa sera tra Juventus e Pisa: si va verso due clamorose bocciature. 

Cresce l’attesa per la sfida di questa sera tra Juventus e Pisa, valida per la ventottesima giornata di Serie A. I bianconeri vogliono tornare alla vittoria dopo il buon pareggio ottenuto in extremis sul campo della Roma, mentre i nerazzurri sognano il colpaccio in vista della volata salvezza.

Koopmeiners esulta dopo un gol con la Juve
Koopmeiners (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Juve in campo con il solito 4-2-3-1: in porta ci sarà Di Gregorio, mentre la difesa a quattro sarà composta da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso da destra verso sinistra. A centrocampo spazio a Thuram e Locatelli, con Koopmeiners inizialmente in panchina: altra bocciatura per l’ex calciatore dell’Atalanta. Sulla trequarti giocheranno Conceicao, McKennie e Yildiz alle spalle del confermatissimo. David. Ecco il probabile undici della Juve in vista del match contro il Pisa, che avrà inizio alle ore 20,45:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.

/7
1564

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

2 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

4 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

5 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie