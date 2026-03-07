Juve, Spalletti fa fuori un big: le ultimissime in vista del Pisa

Le ultimissime in vista della gara di questa sera tra Juventus e Pisa: si va verso due clamorose bocciature.

Cresce l’attesa per la sfida di questa sera tra Juventus e Pisa, valida per la ventottesima giornata di Serie A. I bianconeri vogliono tornare alla vittoria dopo il buon pareggio ottenuto in extremis sul campo della Roma, mentre i nerazzurri sognano il colpaccio in vista della volata salvezza.

Juve in campo con il solito 4-2-3-1: in porta ci sarà Di Gregorio, mentre la difesa a quattro sarà composta da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso da destra verso sinistra. A centrocampo spazio a Thuram e Locatelli, con Koopmeiners inizialmente in panchina: altra bocciatura per l’ex calciatore dell’Atalanta. Sulla trequarti giocheranno Conceicao, McKennie e Yildiz alle spalle del confermatissimo. David. Ecco il probabile undici della Juve in vista del match contro il Pisa, che avrà inizio alle ore 20,45:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.