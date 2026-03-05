Juve, c’è la risoluzione del contratto: svuota l’armadietto

Terremoto improvviso in casa Juventus in vista della gara contro il Pisa: ecco le ultimissime di calciomercato.
Colpo di scena in casa Juventus a pochi giorni dalla gara interna contro il Pisa, valida per la ventottesima giornata di Serie A. I bianconeri si stanno preparando per la sfida contro i nerazzurri, ma c’è una clamorosa indiscrezione di mercato che rischia di stravolgere le strategie future del club.
Il protagonista è Arek Milik, che non scende in campo da quasi due anni a causa di una serie di problemi fisici: l’attaccante polacco ha ancora un anno di contratto con la Vecchia Signora (giugno 2027) ma – secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’ – potrebbe rescindere con la Juve per fare posto a un nuovo attaccante.
Un colpo di scena inaspettato che rischia di modificare ulteriormente le strategie estive di Comolli: Openda e David hanno deluso fin qui le aspettative e, con la possibile rescissione di Milik, la Juve si ritroverebbe costretta a mettere a segno almeno due colpi in entrata per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti.