Juve, c’è la risoluzione del contratto: svuota l’armadietto

Terremoto improvviso in casa Juventus in vista della gara contro il Pisa: ecco le ultimissime di calciomercato.

Colpo di scena in casa Juventus a pochi giorni dalla gara interna contro il Pisa, valida per la ventottesima giornata di Serie A. I bianconeri si stanno preparando per la sfida contro i nerazzurri, ma c’è una clamorosa indiscrezione di mercato che rischia di stravolgere le strategie future del club.

Il protagonista è Arek Milik, che non scende in campo da quasi due anni a causa di una serie di problemi fisici: l’attaccante polacco ha ancora un anno di contratto con la Vecchia Signora (giugno 2027) ma – secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’ – potrebbe rescindere con la Juve per fare posto a un nuovo attaccante.

Un colpo di scena inaspettato che rischia di modificare ulteriormente le strategie estive di Comolli: Openda e David hanno deluso fin qui le aspettative e, con la possibile rescissione di Milik, la Juve si ritroverebbe costretta a mettere a segno almeno due colpi in entrata per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti.

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

2 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

6 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

