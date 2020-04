Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: due Sì per Niakhaté

CALCIOMERCATO ROMA NIAKHATE - La Roma è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato in vista della prossima stagioni. Molti sono i nomi sul taccuino del Ds giallorosso Petrachi, tra i quali figura anche quello di Moussa Niakhaté, 24enne difensore centrale francese di origini maliane che milita nel Mainz.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it non è stata ancora avviata una trattativa ufficiale, ma ci sono già due buone notizie: da un lato il mancino nativo di Roubaix ha già dato il benestare all'eventuale operazione e sarebbe felice di sbarcare in Italia; dall'altro il Mainz non lo ritiene incedibile e, dopo averlo acquistato dalper 6 milioni di euro nel 2018, è disposto rivenderlo per una cifra intorno alla decina di milioni. I capitolini, tuttavia, dovranno fare i conti con la concorrenza di altri club anche della

