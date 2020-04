CALCIOMERCATO INTER ASAMOAH / Stagione quasi da dimenticare per Kwadwo Asamoah che, per una serie di infortuni fisici, si è ritrovato ai margini del progetto Inter e alla ricerca di una nuova squadra. Così le offerte non sono mancate, ma al momento il laterale ghanese ha riferito al suo entorauge di trattare solo con un club: il Fenerbahce. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, le discussioni tra le parti procedono spedite: sul tavolo un contratto di due anni con opzione o un triennale.

Tra l'altro il club turco sembrerebbe intenzionato ad effettuare una sorta di doppietta tutta 'italiana'. Come anticipato dalla nostra redazione, Mazzarri è infatti uno dei candidati per la panchina della squadra di

