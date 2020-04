CORONAVIRUS FRANCIA LIGUE 1 / Dopo Belgio, Olanda e Argentina, un nuovo grande campionato di calcio potrebbe presto annunciare la sua chiusura definitiva per questa stagione. Secondo 'RMC Sport', infatti, il Governo francese annuncerà nelle prossime ore la fine della Ligue 1 e della Ligue 2 2019/20.

Fino ad agosto, non ci saranno altre partite in territorio francese e, quindi, la Lega transalpina si riunirà a maggio per stabilire criteri di classificazione alle coppe europee, promozioni e retrocessioni. Un altro duro colpo alla UEFA, che aveva chiesto alle federazioni affiliate di terminare le competizioni in corso entro agosto, e che a breve potrebbe rivedere i suoi piani. Anche Italia, Spagna e Inghilterra continuano ad avere enormi difficoltà nell'organizzare la ripresa.