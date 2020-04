Calciomercato Roma: decsione presa sul futuro di Kalinic

CALCIOMERCATO KALINIC ROMA / L'avventura giallorossa di Nikola Kalinic è già ai titoli di coda. La Roma non eserciterà il diritto di riscatto per l'attaccante dell'Atletico Madrid, che dovrà quindi cercarsi una nuova sistemazione in vista della prossima stagione. L'ex Fiorentina, secondo 'Fanatik', potrebbe proseguire la sua carriera in Turchia: il Fenerbahce si sarebbe già messo in contatto con l'Atletico Madrid per un trasferimento a titolo definitivo o un altro prestito.

I colchoneros considerano la punta fuori dai loro piani e sono disponibili a trattare.

