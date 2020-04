CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / Rientra il caso Gonzalo Higuain alla Juventus. Anche se il centravanti argentino sembra destinato all'addio alla Juventus nel prossimo mercato estivo. Come riporta 'Tuttosport' c'è ottimismo sul rientro del giocatore a Torino per la ripresa del campionato, anche se ancora non c'è una data ufficiale sul ritorno in campo.

Higuain alla chiamata della Juve dovrebbe comunque rispondere presente in vista degli allenamenti collettivi fissati per il 18 maggio, con il 'Pipita' che potrebbe mettersi alle spalle i dubbi le paure sul ritorno in Italia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rescissione Higuain | Scenario shock!

Calciomercato Juventus, Higuain fuori dal progetto

Higuain rischierebbe anche di perdere 10 milioni di euro in caso di scontro con la Juventus e di rescissione anticipata del contratto in scadenza nel 2021. Il centravanti ex Napoli e Milan concluderebbe quindi normalmente la stagione alla corte di Sarri, per poi salutare Torino nella prossima finestra di mercato vista la volontà della dirigenza della Continassa di puntare su altri profili. Higuain vorrebbe tornare al River Plate e la Juve darebbe il via libera di fronte ad un'offerta soddisfacente. Con l'addio del 'Pipita' il CFO Paratici potrebbe così dare l'assalto ad uno tra Icardi, Milik e Cavani per il reparto offensivo.