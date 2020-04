CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT BONUCCI / Doppia minaccia per la Juventus e Sarri: De Ligt e Bonucci tornano nel mirino delle più grandi d'Europa. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' il Barcellona punta con decisione l'olandese ex Ajax, il Manchester City intensifica il pressing per l'azzurro.

Calciomercato Juventus, De Ligt-Bonucci: doppio assalto | La posizione del club

Il ritorno di fiamma del Barcellona per De Ligt nasce dall'esigenza di affiancare un titolare di spessore a Piqué dopo che Umtiti, Lenglet e Todibo non hanno convinto in pieno. Sono diversi i nomi in ballo tra Juve e Barcellona: ai bianconeri piace tanto Arthur, ai bluagrana Pjanic e Bernardeschi ma nei discorsi sarebbe stato fatto anche il nome di De Ligt ma Paratici non pensa assolutamente di privarsene. Stesso discorso per Bonucci, per Guardiola è il primo obiettivo per rafforzare la difesa del suo Manchester City. Anche in questo caso Paratici considera incedibile il suo numero 19 e lo stesso giocatore non ha alcuna intenzione di lasciare Torino.

