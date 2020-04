CALCIOMERCATO SPALLETTI NEWCASTLE NAINGGOLAN INTER / Il Newcastle sogna in grande con l'arrivo dello sceicco Mohamed Bin Salman. Sul taccuino della nuova proprietà spiccano per la panchina i nomi di Allegri e Pochettino, ma c'è anche un terzo candidato che, seppure in maniera meno potente, stuzzica la dirigenza: si tratta di Luciano Spalletti, ancora sotto contratto con l'Inter fino al 2021. Ma non solo. I 'Magpies' andranno infatti a caccia di rinforzi per tutti i reparti, soprattutto a centrocampo e in attacco.

In questo senso, la candidatura dipotrebbe diventare di moda in alternativa a, altro big già accostato al 'nuovo' Newcastle. Un doppio colpo che, se messo a segno, permetterebbe all'Inter di liberarsi di due contratti pesanti come quelli del tecnico di Certaldo e dell'attuale centrocampista del. Staremo a vedere.

