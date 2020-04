Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO agente Luis Alberto: "Rinnovo, l’accordo è vicino"

CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO / Uno degli uomini chiave della Lazio in lotta per lo scudetto è, senza alcun dubbio, Luis Alberto. Lo spagnolo è il centro del gioco di Simone Inzaghi: oltre all’innegabile contributo all’attacco (è il re degli assistman in Serie A, 12) è fondamentale anche in fase di non possesso. A 27 anni ha raggiunto una maturità straordinaria e, inevitabilmente, è finito nel mirino di diverse big europee. La sua avventura italiana, però, sembra destinata ad essere ancora lunga: ne abbiamo parlato col suo agente Alvaro Torres, direttore generale della You First Sports, che ai microfoni di Calciomercato.it racconta il momento del centrocampista e commenta i rumors sul suo futuro.

Alvaro, come valuta il percorso biancoceleste di Luis Alberto?

“Credo che nella Lazio sia diventato un calciatore totale, completissimo.

In questa tappa della sua carriera si è convertito in uno straordinario perno del ritmo di gioco: sa difendere, rubare palla, ha una media di 12 km percorsi a partita, un dato incredibile per un calciatore con la sua qualità”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, Immobile: "Sono stato vicino ad un'altra squadra di Serie A"

Calciomercato Lazio, agente Luis Alberto: "Lo avremmo visto all'Europeo"

Con un rendimento del genere era lecito immaginarlo protagonista al prossimo Europeo…

“Ha unito il suo talento naturale a una grande crescita tattica e fisica, diventando uno dei migliori calciatori in Europa. Un peccato, credo che l’avremmo visto competere nel torneo”.

Quanto manca per annunciare il suo rinnovo con la Lazio?

“C’è un’ottima sintonia nelle conversazioni che stiamo avendo tra You First Sports Italia e il club, che è cosciente della crescita di Luis, del fatto che sta facendo la differenza. Siamo a buon punto e sono certo che l’accordo arriverà”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Lazio, da Lovren a Luis Suarez: missione Champions League

Emergenza Coronavirus - 17 club di Serie A perplessi: lettera alla FIGC