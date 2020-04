CALCIOMERCATO INTER BROZOVIC RINNOVO / Inter al lavoro per blindare Marcelo Brozovic.

Le big d'Europa hanno messo gli occhi sulla mente del 3-5-2 nerazzurro di Klopp e il Liverpool lo seguono da tempo, in Spagna Barcellona e Real Madrid sono pronti a sfidarsi per lui. Manon ha alcuna intenzione di perderlo ed è pronto a passare al contrattacco. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo

Calciomercato Inter, big d'Europa su Brozovic: Marotta accelera per il rinnovo

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' l'amministratore delegato dell'Inter ha intensificato i contatti con l’entourage per lavorare al nuovo accordo. L'ingaggio percepito dal croato passerà dagli attuali 3,5 milioni di euro a 4,5. In secondo luogo, la dirigenza nerazzurra chiederà che venga tolta la clausola da 60 milioni di euro, esercitabile in questo momento solo nei primi 15 giorni di luglio. Brozovic verrà blindato con un nuovo contratto con scadenza al 2023.

