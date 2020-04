CALCIOMERCATO JUVENTUS SCAMBIO DE LIGT POGBA / Sarà con ogni probabilità l'estate degli scambi, in un calciomercato rivoluzionato dalla crisi post-Coronavirus.

E allora attenzione alla, sempre tra le società più attive sul mercato, e soprattutto all'agente Mino, grande protagonista con una lunga lista di campioni assistiti in giro per il mondo, abile regista di operazioni in grado di spostare campioni come pedine. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La bomba, dopo alcune voci circolate nei giorni scorsi, la sgancia 'Top Calcio 24' e riguarda proprio Raiola e la Juventus. Ad un solo anno di distanza dall'affare da complessivi 85,5 milioni di euro con l'Ajax infatti, il club bianconero potrebbe clamorosamente già salutare il giovanissimo Matthijs deLigt. Destinazione Manchester, sponda United, dove il futuro di Paul Pogba rimane in bilico e la società juventina non ha mai nascosto il sogno di riportarlo a Torino. Così, riferisce 'Top Calcio 24', l'agente Mino Raiola che gestisce entrambi i calciatori starebbe lavorando a questo clamoroso scambio alla pari, che potrebbe in un colpo solo risolvere le esigenze di entrambi i club. Lo United, non a caso, è alla ricerca di un forte difensore centrale, la Juventus invece ha bisogno di forze nuove in mezzo al campo.