Champions e nuovo ingaggio: ore decisive per Vlahovic

Il finale di stagione della Juventus può essere decisivo per il futuro di Dusan Vlahovic

Prossimi giorni decisivi per il futuro della Juventus e di Dusan Vlahovic: tutto può essere deciso domenica nel match con la Salernitana.

La Juventus entra nella settimana che potrebbe decretare il ritorno in Champions League dei bianconeri. Dopo il pareggio sul campo della Roma, la squadra di Massimiliano Allegri è attesa dalla sfida interna con la Salernitana già retrocessa in programma domenica alle 18. Una ghiotta occasione per la Vecchia Signora che domenica potrebbe festeggiare il ritorno in Europa e in particolar modo nella massima competizione continentale dopo un anno senza coppe.

Un passaggio importante per il futuro della Juventus e non solo: dal ritorno in Champions League, infatti, passa anche il destino di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2026, ma la Juventus potrebbe offrirgli un prolungamento di uno o due anni. Da un lato si tratterebbe di un attestato di stima e fiducia, dall’altro la possibilità di abbassare i costi di ammortamento. Un rinnovo legato alla qualificazione in Champions League, visti gli introiti provenienti dalla partecipazione alla prossima edizione della massima competizione europea.

Juventus, tra ritorno in Champions e rinnovo di Vlahovic

La Juventus, ad ogni modo, affronterà l’argomento a fine stagione e con il ritorno in Champions ormai certo. Prima, infatti, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli dovrà definire questioni più calde, in particolar modo quella legata alla panchina e ai rinnovi di Adrien Rabiot e di Federico Chiesa, in scadenza rispettivamente il 30 giugno di quest’anno e nel 2025.

La Juventus è convinta della bontà dell’investimento fatto a gennaio 2022 per l’attaccante serbo che guadagna tanto, circa 10 milioni di euro l’anno. Un ingaggio che salirà a 12 milioni e che la Juventus potrà sostenere anche grazie al ritorno nell’olimpo del calcio europeo. Il giocatore si trova bene a Torino e vuole restare: ecco perché avrebbe già dato il suo personale via libera alla trattativa per il prolungamento contrattuale, magari dopo qualche altro gol per blindare la qualificazione alla Champions 2024-25 dopo il calo in termini realizzativi registrato nel corso delle ultime settimane.