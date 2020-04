INTER LUKAKU / Il 'caso' Lukaku è già rientrato. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, il bomber belga ha parlato con la società chiarendo le sue ultime dichiarazioni che tanto hanno fatto discutere nelle scorse ore.

Con la moglie di Mertens, Kat Kerkhofs, per il canale belga 'Vier' Lukaku aveva parlato dell'emergenza coronavirus ipotizzando un contagio di larga parte della squadra nello scorso mese di gennaio: "Abbiamo avuto una settimana libera a gennaio.

Siamo tornati e giuro che 23 giocatori su 25 erano malati - riporta 'HLN.be' - Non è uno scherzo. Abbiamo giocato in casa contro il Cagliari di Radja Nainggolan e dopo 25 minuti uno dei nostri difensori ha dovuto lasciare il campo. Non poteva andare avanti e quasi svenne".

