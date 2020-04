CALCIOMERCATO JUVENTUS CESSIONI / Sarà un calciomercato molto diverso il primo dell'era post-lockdown. L'inevitabile crisi economica del sistema calcio sta già costringendo le società a rivedere i propri piani ed abituiamoci ai colpi di scena. La Juventus, tra le società più ricche in Italia ed in Europa, non sarà da meno. Anche i bianconeri infatti, scrive il 'Corriere dello Sport', si prepara a sacrificare pezzi pregiati della propria rosa per far cassa e, dunque, far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza Coronavirus, senza però rinunciare all'obiettivo di portare in squadra anche nuovi campioni. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Obiettivo non semplice da raggiungere, ma il quotidiano romano parla di un tesoretto da oltre 235 milioni di euro, tra costi dei cartellini e ingaggi risparmiati, che la società torinese può raggiungere tramite le cessioni.

La più redditizia può essere quella di Miralem, finito tra i cedibili con una valutazione da 60 milioni di euro. Fa gola al, può essere la carta per tentare il colpo Icardi. Higuain, ormai, è al centro di un caso sul rientro in Italia che di sicuro non aiuta la sua posizione. Verosimilmente non resterà alla Juve che punta a risparmiare l'ingaggio da 7,5 milioni cercando di coprire il valore residuo a bilancio che è pari a 18 milioni: si cercano acquirenti. Anche(valutato 40 milioni) e Federico(30) sono due pedine appetite sul mercato, dove a sorpresa potrebbe finire anche: un'offerta da 40 milioni farebbe vacillare Paratici. Incerta la posizione di, la cui partenza porterebbe un risparmio lordo superiore ai 10 milioni.altro possibile partente valutato 25-30 milioni, mentrea fronte di un'offerta da 10 milioni questa volta potrebbe davvero volare al Psg dopo l'affare saltato a gennaio. Tanti soldi, per sistemare i conti e dare poi l'assalto ai nuovi colpi.

