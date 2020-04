CORONAVIRUS RIPRESA CAMPIONATI SERIE A INTER / La dirigenza dell'Inter ha permesso ad alcuni giocatori di lasciare Milano per ricongiungersi ai propri familiari durante l'emergenza coronavirus. Brozovic, Handanovic, Lukaku, Eriksen, Moses, Young e Godin hanno così lasciato l'Italia (tutti sono rientrati, l'ex Atletico Madrid l'ultimo a rientrare dall'Uruguay) mentre lo staff medico nerazzurro ha firmato il protocollo d’intesa sottoscritto dai colleghi di tutta la Serie A, eccetto quelli della Lazio, che chiedeva lo stop degli allenamenti fino al 3 aprile, poi diventato esecutivo nei decreti del premier Conte fino al 3 maggio. Al momento la sensazione è che la ripresa possa essere fissata al 4 maggio, come abbiamo raccontato nel focus dello scorso 8 aprile. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

Emergenza Coronavirus, l'Inter al lavoro per la ripresa: le ultime di CM.IT

In casa Inter è stata attivitata la quarantena obbligatoria dopo la notizia della positività di Daniele Rugani, affrontato nell'ultimo turno di campionato disputato prima del blocco della Serie A.

I tamponi eseguiti sui giocatori hanno per fortuna dato esito negativo, nessun caso si è registrato fatta eccezione per il dottor Piero, responsabile dell’area medica nerazzurra. Lo stesso, tornato già a casa, ha poi dichiarato di esser guarito dal Covid-19. "Ho battuto il virus, ma ho avuto fortuna". Come raccolto da Calciomercato.it , l'Inter consegna pranzi e cene a casa dei propri giocatori per mantenere una dieta equilibrata anche in questo periodo. I piatti arrivano dalle cucine di Appiano Gentile secondo quelle che sono le indicazioni del nutrizionista. E' stato anche dato un programma di allenamento, in modo tale da seguire anche da lontano i propri tesserati e la loro preparazione in attesa della ripresa dell'attività agonistica con sedute di allenamento svolte insieme dall'intero gruppo due volte a settimana.

Il 'Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti' si prepara a riaccogliere nuovamente i giocatori. Eriksen ha passato lì la sua quarantena dopo aver abbandonato l'hotel dove alloggiava, chiuso a causa del coronavirus. Il centro sportivo nerazzurro è dotato di foresteria, ma i lavori di ristrutturazione si sono interrotti a causa e quindi ci sono solo le camere per i giocatori. Per gli altri componenti della squadra, staff tecnico e dipendenti, è probabile che il club faccia ricorso ad una struttura nelle vicinanze della Pinetina. Lo staff sanitario si sta intando attrezzando per lo svolgimento dei controlli, mentre in merito ad igiene e sicurezza è stato tutto già organizzato.

