EMERGENZA CORONAVIRUS ISTITUTO SUPERIORE SANITA' / "La curva ci mostra una situazione di decrescita, questo è un segnale positivo ma non deve farci abbassare la guardia". Lo ha detto in conferenza stampa Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore della Sanità.

"Il quadro conferma lo scenario dei giorni scorsi e ci dà indicazioni di efficacia delle misure - ha aggiunto - I segnali positivi, ripeto, non devono farci abbassare la guardia. Tutte le azioni intraprese sono importanti, però non dobbiamo illuderci che la situazione si risolva. Le misure sono essenziali per mantenere la curva dei contagi, quando sarà scesa, sotto la soglia di 1", ha concluso Brusaferro nel suo consueto aggiornamento sull'andamento dell'epidemia Covid-19