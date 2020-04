JUVENTUS CRISTIANO RONALDO MADEIRA ALLENAMENTO - Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi su un campo da calcio. Lo ha fatto a Madeira, in Portogallo, dove si trova dal 9 marzo scorso, poche ore prima dell'entrata in vigore lockdown italiano.

E mentre si ipotizza un possibile ritorno a Torino per l'inizio della prossima settimana, il numero 7 dellaè finito al centro delle polemiche in patria. Si è parlato di possibili violazioni delle normative messe in atto dal governo portoghese per evitare la diffusione del contagio del. Pedro, segretario regionale per la salute e la protezione civile di Madeira, ha però chiarito tutto: "Non c'è nulla di male, tutte le regole sono state rispettate".