CALCIOMERCATO NAPOLI INTER KOULIBALY / De Laurentiis lo ha già fatto capire mesi fa: di fronte alla giusta offerta, Kalidou Koulibaly lascerà il Napoli la prossima estate. Così, già da tempo si moltiplicano le indiscrezioni sui nomi dei possibili sostituti.

In cima alla lista di, riporta il 'Corriere dello Sport', ci sarebbero quattro nomi: Malang, difensore classe 1999 del, Robin, 23enne del, Rickexe in prestito ale Janclasse 1987 delgià seguito anche dall', con la quale si può quindi aprire una sfida di mercato: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, allarme Inter: doppia insidia dalla Serie A per il colpo in difesa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, nuovo nome per il dopo Koulibaly