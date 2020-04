CALCIOMERATO INTER BELLERIN ARSENAL / L'Inter effettuerà diverse operazioni di calciomercato nella finestra estiva. Qualcosa potrebbe succedere a centrocampo, così come in attacco dove molto sarà legato al destino di Lautaro Martinez. Qualche movimento ci sarà anche sugli esterni, anche perché Marotta dovrà risolvere situazioni come Biraghi, Young e Moses, oltre a Lazaro e Asamoah. Il nigeriano arrivato dal Chelsea potrebbe non essere riscattato e per questo le ultime voci parlano di un interessamento a un top player per la fascia destra.

Calciomercato Inter, anche Marotta pensa a Bellerin

Hector Bellerin viene da una stagione travagliata, cominciata in ritardo e bersagliata di infortuni, a partire dalla rottura del crociato. Lo spagnolo dell'Arsenal era diventato uno dei massimi interpreti mondiali del ruolo di terzino, prima dello stop peer il coronavirus stava tornando in forma.

I club europei, però, non lo hanno perso mai di vista e si stanno mettendo in fila: alcune indiscrezioni lo vedono voglioso di tornare in(è cresciuto nel Barcellona), ma l'Inter - scrive 'The Sun' - si è inserita nella corsa conConte vuole un altro esterno, ma non sarà facile strapparlo all'Arsenal, visto che il legame con i Gunners è molto forte.

Proprio il classe '95 poco tempo fa aveva espresso il desiderio di diventare capitano in caso di addio di Aubameyang e soprattutto un simbolo per i londinesi. "Mi piacciono le responsabilità, anche il mister mi ha aveva detto che potevo rappresentare la squadra. Sono rimasto molto contento di questo, sono qui da tanto e so come funzionano certe cose", ha detto qualche tempo fa l'ex Barcellona. In ogni caso Bellerin deve ancora aggiustare qualcosa a livello tattico, andare a scuola da Conte potrebbe essere la soluzione migliore.

