FIGC CORONAVIRUS PROTOCOLLO GRAVINA / La Figc lavora alla ripartenza: questa mattina si è tenuta in videoconferenza la riunione della commissione medica federale che dovrà redigere un protocollo di garanzia in vista della ripresa delle attività sportive dopo l'emergenza coronavirus. Il presidente Gravina ha spiegato la finalità della commissione: "Se e quando dovessimo avere luce verde per una graduale ripartenza il mondo del calcio si deve far trovare pronto. E' questo lo scopo del lavoro svolto dalla nostra Commissione medica, e a tal proposito ringrazio tutti gli esperti che hanno aderito al nostro invito. Per il ruolo che il calcio ricopre nella società civile italiana, sono convinto che potremo dare un contributo importante a tutto il Paese".

La bozza sulla quale si sta lavorando indica come formare il gruppo squadra, seguire i componenti della rosa e anche quali esami diagnostici effettuare a cura del medico sociale e del medico di squadra (test molecolari, test sierologici, esami del sangue generali, ecc.). Inoltre si lavora anche a protocolli relativi a calciatori e membri dello staff contagiati e 'guariti' dall'infezione da Covid19 con l'indicazioni di una serie di esami diagnostici (con particolare attenzione a apparato respiratorio e cardiovascolare) adeguato alla gravità dell'infezione subita. Tutte queste raccomandazioni varranno anche per gli arbitri. Infine, nella riunione è emersa come raccomandazione la necessità che nella prima fase il 'gruppo squadra' sia raccolto in un luogo 'chiuso' (come un centro sportivo) sanificato e rispettoso di tutte le norme igieniche-comportamentali, anche per coloro che non appartengono al gruppo ristretto.