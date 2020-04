CALCIOMERCATO MILAN TORREIRA / Il Milan si prepara a cambiare il volto del suo centrocampo. Ad oggi l'unico certo della conferma sembra essere Ismael Bennacer. Il calciatore algerino, arrivato in estate dall'Empoli, dopo un avvio non facile è riuscito ad imporsi, diventando un titolare inamovibile della mediana rossonera di Stefano Pioli.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Bennacer, eletto miglior giocatore dell'ultima Coppa d'Africa, rappresenta in pieno il prototipo di giocatore che piace alla dirigenza: il futuro del centrocampo è dunque nelle sue mani. Futuro tutto da scrivere, invece, per Franck Kessie e Lucas Paqueta: i due calciatori alla giusta offerta andranno via.

Difficile soprattutto la permanenza del brasiliano, finito ai margini del progetto.

Ci sarà dunque spazio per nuovi innesti nella mediana - considerato anche l'addio di Biglia e Bonaventura - e dall'Inghilterra è tornata con forza l'idea Torreira. L'uruguaiano è intenzionato a far ritorno in Italia e il Milan - secondo quanto riportato da 'The Sun' - per il calciatore sarebbe pronto a mettere sul piatto dell'Arsenal un'offerta di circa 40 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, ESCLUSIVO agente Cragno: "Non sono sorpreso, è uno dei migliori in circolazione"

Calciomercato, sorpresa Milan: nuova idea per la panchina