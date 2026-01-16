Grande colpo del Milan, Allegri decisivo: era stato offerto anche all’Inter

Affare da soli 10 milioni bonus compresi: “È uno dei migliori d’Europa”

Proposto anche all’Inter, ma lo ha preso il Milan. Neanche a dirlo, Allegri è stato decisivo per il suo sì ai rossoneri. Del resto avevano già lavorato insieme alla Juventus.

Non solo, era ed è un fedelissimo del tecnico che, con la vittoria di Como. resta attaccato al treno Scudetto che conduce sempre il collega Chivu.

Insieme a Maignan, Adrien Rabiot ha fatto la differenza nel match contro i ragazzi di Fabregas. Di più, è stato l’assoluto protagonista: si è preso il rigore, molto meno netto riguardando i replay, trasformato poi da Nkunku per il momentaneo pareggio, scatenandosi nella ripresa. Doppietta e tre punti pesantissimi per il Milan, di nuovo a -3 dai cugini nerazzurri.

Il francese non sta deludendo le attese. Con Modric ha alzato e di molto il livello della squadra, una squadra credibile per il titolo non solo perché ha solo il campionato da giocare. Rabiot è stato un affare nel vero senso della parola, 10 milioni bonus compresi per un centrocampista del suo calibro, e che aveva già dimostrato di saper fare la differenza in Serie A, sono praticamente nulla.

Rabiot il cavallo pazzo che Allegri sa come tenere a bada: “È uno dei migliori d’Europa”

Dopo la rottura totale col Marsiglia, arrivata a seguito della lite con Rowe adesso al Bologna, e la conseguenziale decisione dello stesso club transalpino di metterlo sul mercato, Rabiot è stato proposto a diversi grandi club. In Italia pure all’ex Juve, al Napoli e all’Inter, soltanto che nessuna delle tre, per diversi e uguali motivi, non hanno affondato il colpo.

In ogni caso appena si è palesata la possibilità Milan, lui non ci ha pensato due volte: d’altronde a Milanello si sarebbe ritrovato con l’allenatore che lo ha più valorizzato in carriera. Rabiot è un cavallo pazzo e Allegri – che di ippica se ne intende – ha saputo e sa come tenere a freno.

“È uno dei migliori in Europa – ha detto Allegri di Rabiot a Milan Tv dopo il 3-1 al Sinigaglia – Ogni tanto mi fa arrabbiare, ma quando lo fanno arrabbiare gioca da solo”.